Lidio Lopes pede reforma da unidade da Sanesul em Douradina após mais de 10 anos sem manutenção

Deputado solicita melhorias estruturais no prédio, visando condições dignas para servidores e qualidade nos serviços oferecidos aos moradores

O deputado estadual Lidio Lopes apresentou indicação ao presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), solicitando a realização de estudos técnicos e a execução de reforma completa na unidade de atendimento do município de Douradina. A iniciativa busca sanar problemas estruturais acumulados há mais de uma década, assegurando mais conforto, segurança e respeito tanto para os servidores quanto para os cidadãos que dependem do serviço de água e esgotamento sanitário.

Lidio destacou que a unidade, sem intervenções há mais de 10 anos, apresenta graves sinais de deterioração, como pintura descascada, danos nas paredes e demais estruturas comprometidas, prejudicando a imagem da empresa e a eficiência no atendimento. “A população merece ser atendida com dignidade, em um ambiente que valorize os trabalhadores e garanta o bom funcionamento dos serviços públicos”, afirmou o parlamentar.

Segundo o deputado, cuidar do patrimônio público vai além da economia: é respeito ao dinheiro do contribuinte e prevenção de gastos ainda maiores com possíveis reformas emergenciais no futuro. “É papel da administração pública assegurar instalações adequadas, como previsto na Constituição, para que tanto o atendimento à população quanto as condições de trabalho dos servidores sejam prioridade”, completou Lidio Lopes.

A unidade da Sanesul em Douradina é fundamental para a garantia de abastecimento de água tratada e saneamento básico no município. O deputado reforçou seu compromisso com a população e disse que seguirá acompanhando a solicitação, aguardando que a empresa tome as providências cabíveis para revitalizar o local e, assim, valorizar ainda mais o serviço oferecido à comunidade.