Lia Nogueira propõe ampliar recapeamento em Dourados

A deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) encaminhou indicação ao governador Eduardo Riedel (PSDB), ao secretário estadual de Infraestrutura, Guilherme Alcântara, e ao prefeito de Dourados, Marçal Filho (PSDB), solicitando o recapeamento das ruas dos bairros Jardim Guanabara, Jardim Maracanã, Jardim Leste e Jardim Santa Maria.

A proposta é que, se houver viabilidade técnica, essas regiões sejam incluídas nas obras já em execução, resultado de parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura. Segundo a deputada, os moradores enfrentam sérios problemas de mobilidade devido ao desgaste das vias, com prejuízos à segurança e à qualidade de vida.

“Nosso pedido considera a urgência em atender os bairros mais afetados e otimizar recursos públicos em obras já iniciadas”, explicou Lia.

As obras fazem parte do programa MS Ativo, que em 2024 destinou R$ 21 milhões para intervenções em Dourados, incluindo drenagem e sinalização. Para Lia Nogueira, os investimentos reforçam o compromisso do governo com uma gestão municipalista focada nas demandas locais.