Lei que reconhece casa de ensaio como patrimônio cultural é aprovada e segue para sanção

De autoria do deputado Renato Câmara, a Assembleia Legislativa aprovou, nesta terça-feira (terça, 18/11), o projeto que reconhece a Casa de Ensaio como Patrimônio Material e Imaterial e Cultural de Mato Grosso do Sul. Pelo rito legislativo, a proposta agora segue para sanção do Governo do Estado e, após publicação no Diário Oficial, passa a ter validade jurídica.

Fachada da Casa de Ensaio localizada na rua Visconde de Taunay, 203 – Amambaí | Cidade: Campo Grande – MS

O projeto detalha os bens reconhecidos como patrimônio. No campo material, estão incluídos a sede física, o acervo, os cenários, os figurinos, os instrumentos, os documentos e todos os elementos que compõem a memória construída pela Casa de Ensaio desde sua fundação. No campo imaterial, o texto contempla a metodologia Pedagogia das Artes Emendadas, o curso Brincaturas & Teatrices, a prática da Roda e os saberes, valores e expressões culturais transmitidos ao longo de quase três décadas.

De acordo com o texto do projeto, as providências ficam a cargo da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), vinculada à Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC). Caberá ao órgão executar todas as ações de registro, preservação e proteção previstas no Sistema Estadual de Patrimônio Cultural, regulamentado pela Lei 3.522/2008 e pelo Decreto 12.686/2008.

Criada em 1996 pela artista e educadora Lais Dória, a Casa de Ensaio se tornou referência na formação artística e cidadã de crianças e adolescentes. Seu trabalho combina múltiplas linguagens — teatro, música, dança e educação estética — e já alcançou milhares de jovens em experiências que uniram afeto, cultura e pertencimento. Para informações e contato com a Casa de Ensaio, o atendimento está disponível pelo telefone (67) 3384-4843, WhatsApp +55 (67) 99128-4103 e pelo e-mail casadeensaioms@gmail.com.