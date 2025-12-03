quarta-feira, 3/12/2025

Ladrão que espalhava medo é capturado na Capital

Operação do Batalhão de Choque

Milton
Publicado por Milton
Foto: Itamar Buzzatta

Após uma série de roubos cometidos com uso de arma de fogo em bairros de Campo Grande, o Batalhão de Choque foi acionado na noite de terça-feira (2) para atender às ocorrências. Durante a operação, os policiais localizaram um dos criminosos no bairro Canguru, na região sul da cidade. Na residência do criminoso, de 28 anos, foram encontrados oito celulares roubados. Além de um revólver calibre 38 e munições do mesmo calibre.

As vítimas o reconheceram como autor dos crimes, que teriam sido praticados com grande violência. O indivíduo foi detido no local e encaminhado à DERF. Os aparelhos recuperados serão devolvidos aos proprietários após os procedimentos legais.

A polícia reforça que as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos nos delitos.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

