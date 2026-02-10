Justiça concede medida protetiva a mulher muçulmana em Barueri

Caso registrado como injúria racial ocorreu em supermercado da Grande São Paulo; agressor fez ofensas religiosas enquanto vítima aguardava atendimento.

A Justiça concedeu medida protetiva a uma mulher muçulmana de 38 anos que foi alvo de ofensas religiosas dentro de um supermercado em Barueri, na Grande São Paulo, no dia 23 de janeiro. Um vídeo feito pela irmã da vítima mostra o momento em que o homem se aproximou na padaria do mercado e proferiu frases de cunho religioso e de ódio. O juiz Djalma Moreira Gomes Junior determinou que o agressor, identificado como Marcel Ferri Estudino, mantenha distância mínima de 300 metros da vítima, não frequente simultaneamente os mesmos locais e não contate a mulher, familiares ou testemunhas, sob pena de prisão.

A decisão também suspendeu a posse e o porte de armas do investigado. O caso foi registrado como injúria racial e religiosa, e um inquérito policial foi instaurado em 29 de janeiro. Segundo o advogado da vítima, a identificação do autor ocorreu a partir da placa da motocicleta utilizada para deixar o supermercado. Marcel deve prestar depoimento nos próximos dias, e as autoridades seguem acompanhando a investigação. A vítima recebeu apoio jurídico e medidas de proteção para sua segurança.