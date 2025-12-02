Jovens líderes moldam a gestão pública do futuro em MS

Ao unir inovação, dados e liderança jovem, o Programa Trainee da Gestão Pública transforma a governança e fortalece políticas públicas no Estado

Com atuação estratégica em 12 órgãos estaduais e formações que ultrapassam 300 horas, uma nova geração de profissionais recém-formados está transformando, na prática, a forma de planejar e executar políticas públicas no Mato Grosso do Sul. Eles compõem o “Programa Trainee de Gestão Pública”, iniciativa que há dez anos conecta jovens de alto potencial aos desafios do Governo Estadual. Hoje, eles elaboram indicadores que apoiam a tomada de decisão de gestores, desenvolvem políticas de proteção de dados e contribuem em projetos estratégicos, como os contratos de gestão, que direcionam prioridades e resultados de secretarias inteiras.

Entre os exemplos está o brasiliense Eduardo Barbosa, graduado em Comunicação Organizacional pela Universidade de Brasília (UnB), que atua na Segov, na Unidade Central de Proteção de Dados Pessoais. Na UCPDP, ele auxilia na construção de normativos que regulam a proteção de dados no Poder Executivo Estadual. Um trabalho que, segundo ele, envolve leis, tecnologia e decisões administrativas, além do desafio de articular áreas com prioridades distintas para que o Estado consiga implementar suas ações de forma efetiva.

“Na UCPDP, conseguimos antecipar tendências e atualizar o Estado com o que há de mais novo no debate sobre privacidade e proteção de dados pessoais. Esse é o tipo de experiência que só um programa com foco estratégico e inovador poderia proporcionar”, destaca, ressaltando ainda que a vivência no órgão tem sido uma verdadeira aula sobre como a técnica se tornou indispensável à gestão pública moderna. “Ao valorizar liderança e gestão estratégica, o programa de trainee oferece o ambiente ideal para desenvolver esse olhar”, complementa.

Ao comparar a rotina anterior no Distrito Federal com a atuação em Mato Grosso do Sul, Eduardo afirma que a mudança ampliou seu repertório e sua visão sobre políticas públicas. “Migrar de um contexto administrativo para outro, com desafios regionais completamente distintos, foi um catalisador de aprendizado”, considera.

Embora o programa não preveja a permanência dos participantes após sua conclusão, muitos trainees acabam escolhendo continuar no Estado por afinidade com a gestão pública. É o caso de Bruna Ribeiro Campos Diniz, engenheira química pela UFMG e mestre em Administração Pública pela UFMS, que ingressou como trainee e hoje é servidora da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Durante um ano e oito meses na Coordenadoria de Estudos, Análise e Riscos Estratégicos (Segem/Segov), participou da construção do mapa de riscos estratégicos, do sistema de indicadores do Plano Plurianual e do Contrato de Gestão, sendo reconhecida como uma das vencedoras do Prêmio de Inovação do Governo do Estado. Agora, contratada, Bruna aplica na prática as políticas que ajudou a desenvolver.

Filha de servidores públicos de Minas Gerais, ela conta que cresceu observando o impacto das decisões governamentais no trabalho de seus pais e imaginava que essas escolhas eram majoritariamente políticas. A experiência no programa mudou sua percepção: “Hoje, entendo que existe um processo técnico robusto por trás de cada decisão, com análises, estudos e avaliações. A política faz parte, mas não define tudo. A máquina pública é complexa, e cada escolha precisa considerar cenários, impactos e limitações”. Na rotina do governo, Bruna também descobriu que os bancos de dados ainda estão em construção e que o Estado evolui de forma gradual, rompendo o mito de que inclusão e prosperidade são caminhos opostos. “Com boa gestão, é possível alinhar as duas coisas”, afirma.

Bruna resume o serviço público como o lugar onde técnica, dados e impacto social se encontram. Com o tempo, percebeu que sua motivação vai além da vocação: nasce da admiração por quem dedica a vida a melhorar o Estado. “Sinto que consigo devolver algo ao nosso Estado, porque ele já me deu muito. Minha admiração cresce ao ver que existe esforço real em aprimorar a gestão, e que cada dado, cada decisão, pode transformar a vida das pessoas”, conclui.

A aposta em jovens qualificados não é casual. Segundo o secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, Thaner Nogueira, o programa cumpre uma oportunidade estratégica de fortalecer a administração pública. “Essa nova geração exerce um papel fundamental na construção de uma gestão pública mais moderna, profissional e orientada a resultados. Eles trazem consigo uma combinação rara de domínio técnico, sensibilidade social e capacidade de inovação, atributos essenciais para enfrentar os desafios contemporâneos do Estado.

Thaner lembra que os trainees chegam com sede de inovação, aprendem com a experiência do servidor e trazem novas metodologias. “Mato Grosso do Sul está formando uma nova geração de quadros públicos preparados para liderar o futuro da administração estadual, uma gestão mais eficiente, transparente, digital, inclusiva e orientada a evidências. Um encontro que gera valor público e consolida uma cultura de governança”, avalia.



A formação combina teoria, prática e acompanhamento de gestores experientes. Com capacitação contínua, o programa oferece remuneração de R$ 6 mil e faz parte do acordo de cooperação técnica entre a Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect) e a Motriz, uma organização sem fins lucrativos que tem como propósito fortalecer o Poder Executivo brasileiro.

Além de estarem inseridos desde o início diante de desafios reais da administração pública, o programa reúne metodologias contemporâneas, análise de dados, ferramentas de BI, gestão de riscos e metodologias ágeis.

Coordenadora do programa, Luciene Ferreira destaca que o diferencial está na combinação entre formação técnica e experiência prática. “Esse conjunto de vivências permite que cada trainee desenvolva rapidamente competências técnicas e comportamentais fundamentais, como articulação institucional, liderança colaborativa, comunicação estratégica e tomada de decisão baseada em evidências. É uma formação intensiva que os prepara para atuar com segurança e autonomia em ambientes de alta complexidade”.

Entre os impactos já observados, Luciene elenca a participação dos traines na modernização completa do planejamento estratégico de secretarias e fundações, na criação e aprimoramento de instrumentos inéditos, como o Mapa de Vulnerabilidade Social, o Mapa dos Equipamentos Socioassistenciais, dashboards de monitoramento de concessões e painéis de gestão orçamentária, no apoio direto à modelagem de projetos bilionários de infraestrutura e à primeira PPP social do Estado, além da inserção na redução concreta de custos públicos, como a diminuição de 8% na tarifa de gás canalizado após revisão técnica conduzida pela AGEMS e no fortalecimento das políticas de trabalho, inclusão produtiva, avaliação educacional, assistência social e regulação.

Onde estão | Hoje, os trainees estão presentes na Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect), na Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e na Secretaria de Estado de Administração (SAD). O programa também alcança a Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov), a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEAD) e a Secretaria de Estado da Cidadania e Cultura (SECC). Na estrutura de gestão estratégica, os trainees estão presentes na Secretaria-Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo (Segem), e na Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov).



A presença também se estende à Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) e à Subsecretaria de Estado de Transformação Digital (SetDig). Ao todo, são 21 jovens profissionais fortalecendo áreas técnicas e impulsionando a modernização do Governo do Estado.



Elaine Paes, Comunicação Segov

Fotos: Álvaro Rezende, Secom