Jovem é ameaçado e extorquido após tentar “cotar” programa em Campo Grande.

Um rapaz de 20 anos foi vítima de extorsão após ligar para saber o valor de um programa sexual em Campo Grande. O caso foi registrado na Depac-Centro (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e está sob investigação da Polícia Civil.Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que as ameaças começaram no mês passado. Ele contou que os criminosos se identificaram como membros de facção criminosa e afirmaram que ele deveria pagar pelo encontro com uma garota de programa, mesmo sem ter comparecido.



Com medo, o jovem fez diversas transferências aos suspeitos, totalizando o valor de R$ 3.350,00. Mesmo após os pagamentos, as ameaças continuaram. Os autores diziam que, se ele não quitasse a suposta dívida, iriam “quebrar suas pernas e braços”, entre outras agressões. De acordo com apuração, um dos envolvidos tem passagens pela polícia por furto, apropriação indébita e tráfico de drogas. A Polícia Civil investiga o caso.

fonte: novalima.news