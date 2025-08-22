Jardim sedia evento com 450 jovens atletas de 33 municípios

O município de Jardim, no Mato Grosso do Sul, recebe a partir desta sexta-feira (22) a etapa dos Jogos Escolares da Juventude, que vai reunir 450 atletas e comissões técnicas de 33 municípios. A competição segue até a próxima quinta-feira (28), contemplando a modalidade de futsal na terceira divisão, categoria de 15 a 17 anos, nos naipes masculino e feminino.

A cerimônia de abertura será realizada no Ginásio Ticão, às 16h, marcando o início das disputas com a participação entusiasmada de estudantes de todo o estado. A realização dos jogos em Jardim é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura local.

Segundo o secretário municipal de Esporte, Cultura, Lazer, Turismo e Cidadania, Sergio Henrique Sá Braga, o evento representa mais do que uma competição: “É com imenso orgulho e gratidão que recebemos mais um importante evento esportivo com este grande parceiro que é o Governo do Estado e o incentivo de nosso prefeito Guga”.