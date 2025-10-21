quarta-feira, 22/10/2025

JARDIM: Câmara municipal adere à campanha outubro rosa em parceria com a secretaria de saúde

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Câmara Municipal de Jardim aderiu à proposta da Prefeitura de Jardim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde que promoveu nesta segunda-feira, 20 de outubro, uma ação simbólica em alusão ao outubro Rosa, mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer de mama. A iniciativa convidou todos os servidores municipais a trabalharem vestidos de rosa, cor símbolo da campanha.

Em apoio à ação, a presidente da Casa de Leis Tereza Moreira incentivou que todos participassem. Todos os vereadores, servidores e colaboradores participaram do movimento, comparecendo à sessão ordinária vestidos de rosa, como forma de reforçar a importância do diagnóstico precoce e do cuidado com a saúde da mulher.

 “O outubro Rosa é um lembrete poderoso de que o cuidado salva vidas. Vestir o rosa hoje é uma forma de mostrar que estamos unidos pela saúde e pela vida das mulheres de Jardim”, afirmou a presidente da Casa, Tereza Moreira.

A parceria entre a Câmara e a Secretaria de Saúde demonstra o comprometimento da gestão municipal com as ações de prevenção, informação e solidariedade, pilares essenciais da campanha Outubro Rosa. As redes sociais se encheram da cor de rosa mostrando o apoio a importante Campanha.

Outubro Rosa — mais que uma cor, uma causa pela vida.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Cadáver com dois ferimentos de bala é encontrado na fronteira

Milton - 0
O corpo de Alcides Ramírez (34) foi encontrado amarrado e envolto em uma barraca em uma estrada rural no bairro Mbokajaí, em Zanja Pytã....
Leia mais

Vereadora Luiza quer punição ao Consórcio Guaicurus por graves violações trabalhistas

Milton - 0
A vereadora Luiza Ribeiro (PT) apresentou, na tarde da última sexta-feira (16), representação ao Ministério Público do Trabalho (MPT/MS) contra o Consórcio Guaicurus, responsável...
Leia mais

Prefeito Rodrigo Sacuno entrega pá carregadeira para reforçar trabalhos da Patrulha Mecanizada de Naviraí

ANELISE PEREIRA - 0
Com recursos viabilizados pela senadora Tereza Cristina (Progressistas – PP), o prefeito Rodrigo Sacuno realizou nesta quinta-feira (16) a entrega oficial de uma Pá...
Leia mais

Fazenda no MS recebe multa de R$ 368 mil por maus-tratos a bovinos

Milton - 0
Fazendeiro de Paraíso das Águas/MS, foi multado em R$ 368.500,00 por maus-tratos a 737 bovinos em sua propriedade rural. A denúncia foi investigada pela...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia