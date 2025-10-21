JARDIM: Câmara municipal adere à campanha outubro rosa em parceria com a secretaria de saúde

A Câmara Municipal de Jardim aderiu à proposta da Prefeitura de Jardim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde que promoveu nesta segunda-feira, 20 de outubro, uma ação simbólica em alusão ao outubro Rosa, mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer de mama. A iniciativa convidou todos os servidores municipais a trabalharem vestidos de rosa, cor símbolo da campanha.

Em apoio à ação, a presidente da Casa de Leis Tereza Moreira incentivou que todos participassem. Todos os vereadores, servidores e colaboradores participaram do movimento, comparecendo à sessão ordinária vestidos de rosa, como forma de reforçar a importância do diagnóstico precoce e do cuidado com a saúde da mulher.

“O outubro Rosa é um lembrete poderoso de que o cuidado salva vidas. Vestir o rosa hoje é uma forma de mostrar que estamos unidos pela saúde e pela vida das mulheres de Jardim”, afirmou a presidente da Casa, Tereza Moreira.

A parceria entre a Câmara e a Secretaria de Saúde demonstra o comprometimento da gestão municipal com as ações de prevenção, informação e solidariedade, pilares essenciais da campanha Outubro Rosa. As redes sociais se encheram da cor de rosa mostrando o apoio a importante Campanha.

Outubro Rosa — mais que uma cor, uma causa pela vida.