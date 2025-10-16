quinta-feira, 16/10/2025

JARDIM: Abertura dos jogos escolares traz o maior jogador de futsal.

A noite de terça-feira (14) foi marcada por emoção, energia e espírito esportivo durante a cerimônia de abertura dos Jogos Escolares de Jardim 2025, realizada no Ginásio Ticão. O evento reuniu estudantes de todas as redes de ensino — municipal, estadual, federal e privada — e contou com uma presença ilustre que ficará marcada na história do município: Falcão, o eterno camisa 12 da Seleção Brasileira de Futsal.

Com o ginásio lotado, a cerimônia começou com a entrada das delegações escolares, representando as instituições participantes, seguidas pela execução dos hinos de Jardim e do Brasil. O público acompanhou com entusiasmo a entrada das bandeiras, conduzidas pelos alunos do Projeto Bombeiros do Amanhã, em um momento de grande simbolismo e patriotismo.

Durante a solenidade, o prefeito Juliano da Cunha Miranda (Guga) destacou a importância do evento como instrumento de integração e valorização da juventude jardinense: “Os Jogos Escolares representam mais do que competição. São a união entre educação, esporte e cidadania. Ver esse ginásio cheio, com tantas escolas e famílias reunidas, é motivo de orgulho para todos nós.”

A cerimônia contou também com a presença da presidente da Câmara de Vereadores, Tereza Moreira; do secretário de Esporte, Turismo, Cultura, Lazer e Cidadania, Sergio Henrique Sá Braga; do secretário de Assistência Social e Habitação Mauro Martins Alvarenga; do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos,Thiago Alves Monteiro; do comandante do  11º BPM, major Rafael Pinheiro Garcia; do comandante da 4ª Cia. de Engenharia de Combate Mecanizada, capitão Antônio Valter Martins Junior; a lém de professores, diretoras escolares e da secretária municipal de Educação, professora Lilian de Fátima Sanches Cavalheiro, que declarou oficialmente abertos os Jogos Escolares de Jardim 2025.


Um dos momentos mais aguardados foi o acendimento da pira simbólica, conduzido pelas atletas Eloise Ayala Bazzano Barbosa (Lolo) e Rafaela Gonzalez Rodrigues (Rafa), alunas da Escola Coronel Rufino e destaques no vôlei de praia, com conquistas estaduais e nacionais. Em seguida, a estudante Isabelle, da Escola Cívico-Militar Major Alberto Rodrigues da Costa (MARC), realizou o juramento do atleta, representando todos os competidores com garra e compromisso.

Para encerrar com chave de ouro, o público assistiu a uma partida especial entre a Seleção de Jardim e Falcão & Convidados, que encantou a torcida com dribles e jogadas inesquecíveis.

A abertura dos Jogos Escolares de Jardim 2025 reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização da educação e do esporte como pilares para o desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Os jogos acontecem nas modalidades futsal, basquete, vôlei, handebol, vôlei de praia, dama, xadrez e tênis de mesa, de 14 a 19 de outubro.

