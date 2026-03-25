Jamilson Name cobra reforma de laboratório em Fátima do Sul

Deputado reforça demanda da saúde e articula melhorias estruturais

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Mauro Silva

Indicação busca garantir melhores condições para profissionais e pacientes

O deputado estadual Jamilson Name apresentou nesta quarta-feira (25) indicação solicitando a reforma do laboratório do Posto Central de Saúde de Fátima do Sul, atendendo demanda da vereadora Silvaninha. O pedido será encaminhado ao secretário estadual de Saúde, Maurício Simões Corrêa, com proposta de viabilização por meio de convênio.

A iniciativa busca melhorar as condições de trabalho dos profissionais e garantir mais qualidade e segurança nos exames realizados. Segundo o parlamentar, a estrutura atual necessita de adequações urgentes para atender a população com eficiência. Ele destacou ainda que a medida representa uma reivindicação legítima da comunidade local. A indicação foi apresentada na Assembleia Legislativa e segue para análise da Secretaria Estadual de Saúde.

A expectativa é de que a obra seja viabilizada com brevidade para fortalecer o atendimento no município.

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