Jads e Jadson lançam “Linda Senhorita”, com participação especial de Paula Fernandes

A dupla Jads e Jadson apresenta nesta sexta-feira (06), “Linda Senhorita”, a novidade traz participação especial de Paula Fernandes e foi escrita pelo próprio Jadson, a música será lançada em todas as plataformas digitais e YouTube, no canal oficial dos artistas.

Com melodia, leve e envolvente, sem contar a letra romântica, a canção promete conquistar corações e embalar muitas histórias de amor. A produção musical é de Flávio Guedes. Já o clipe traz uma paisagem linda, evidenciando a natureza do Mirante da Serra da Moeda, na fazenda Quinzeiro, em Moeda, MG. As imagens foram dirigidas por Bruno Campos.

“Nós unimos todos os elementos que gostamos e tudo o que faz parte da nossa identidade, como paisagem, letra e sonoridade, com aspectos bem sertanejos”, explica Jads.

Para tornar este lançamento ainda mais vibrante, ele conta com a participação da cantora Paula Fernandes, um dos ícones femininos da música sertaneja. Sua interpretação única trouxe um toque de conhecimentos e emoção à música.

“Foi uma alegria enorme receber o convite de Jads & Jadson para gravar ‘Linda Senhorita’. Eles são artistas que eu respeito e acompanho há tempos, e poder unir nossas vozes foi um presente. A música tem uma energia linda e um romantismo que combina muito com o meu estilo. O resultado ficou incrível. Estou orgulhososa de fazer parte desse projeto e espero que o público se encante tanto quanto a gente.” Conta Paula Fernandes.

“A parceria com a Paula foi pensada de imediato. Assim que escrevi a música achei que combinou muito com a voz dela e ela trouxe uma sensibilidade incrível, e acredite que o público vai se apaixonar por essa apaixonada”, afirma Jadson.

“Linda Senhorita” chega para reafirmar o talento e as características de Jads & Jadson, consolidando ainda mais seu lugar no cenário sertanejo. Acompanhe mais novidades sobre a carreira da dupla nas redes sociais @jadsejadson.

