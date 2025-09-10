quinta-feira, 11/09/2025

Invasor é contido com balas de borracha no Planalto

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ricardo Stuckert/PR

Na madrugada desta quarta-feira (10), Leonildo dos Santos Fulgieri tentou invadir o Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo Federal. O caso ocorreu por volta das 3h30, quando o invasor pulou a grade de proteção que cerca o prédio.

Fulgieri desobedeceu ordens claras dos militares para recuar e não ultrapassar a área de segurança. Diante da resistência, agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) utilizaram armas com balas de borracha, atingindo o suspeito no quadril e na perna.

Após ser contido, Leonildo foi detido e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Ainda não há informações sobre a motivação da tentativa de invasão.

O Planalto divulgou nota oficial afirmando que todas as medidas de segurança foram seguidas conforme protocolo.

Confira a nota completa do Planalto:

Nesta madrugada, por volta de 3h, um homem identificado como Leonildo dos Santos Fulgieri tentou subir a rampa do Palácio do Planalto. A princípio, foi advertido verbalmente pela guarda presidencial, mas como seguiu avançando, a segurança fez uso de arma não-letal para contê-lo, atingindo a perna e quadril, sem gravidade. Ele foi detido e levado para a Polícia Federal para registro de ocorrência.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

