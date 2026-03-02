Instagram muda algoritmo e redefine engajamento em 2026

Com curtidas valendo apenas 5%, retenção, saves e compartilhamentos passam a liderar os critérios de alcance na plataforma

O Instagram reformulou seu algoritmo e trouxe mudanças significativas para quem vende online. Likes agora representam apenas 5% do alcance, enquanto Watch Time lidera com 35%, seguido por Saves (25%) e compartilhamentos em DM (20%). Segundo Leonardo Munhoz, sócio-diretor da WBP, conteúdos que mantêm o público assistindo e são compartilhados geram maior relevância. O algoritmo também penaliza reposts muito similares ao conteúdo existente, tornando a originalidade obrigatória. Imagens excessivamente produzidas podem reduzir a conexão; fotos mais reais geram engajamento genuíno.

Legendas longas, final de vídeos impactante, nicho definido e resposta rápida a DMs ajudam a aumentar alcance. O foco mudou da popularidade para atenção, profundidade e conexão. Para vender online, entender a nova lógica do Instagram é essencial em 2026. A WBP reforça que estratégias de tráfego pago e conteúdo original continuam sendo pilares fundamentais. Empresas que adaptarem suas postagens terão vantagem competitiva no ambiente digital.