Inscrições para a 16ª edição da Copa Cassems estão abertas

As equipes interessadas em participar da 16ª edição da Copa Cassems já podem se inscrever para a disputa do campeonato. As inscrições, que vão até o dia 26 de setembro, custam R$ 300,00 e podem ser feitas pelo site oficial saude.app.cassems.com.br, na barra “Inscrições”. O pagamento pode ser feito via PIX ou transferência bancária.

Para participar os atletas devem ser beneficiários titulares, dependentes naturais, agregados dos titulares, participantes dos quadros permanentes dos municípios de Mato Grosso do Sul ou colaboradores da Caixa dos Servidores, respeitando o limite máximo de 5 (cinco) inscritos nessas condições, por equipe, nas categorias masculinas e até 7 (sete) inscritas e ainda 2 (duas) convidadas, na categoria feminina.

Copa Saúde Cassems

O campeonato é realizado desde 2008 e tem o objetivo de promover a saúde e a qualidade de vida dos servidores públicos de Mato Grosso do Sul, por meio da prática de esporte. Tradicional no estado, em 2024 a competição teve 23 equipes disputando o título nas três categorias, tendo como vencedores as equipes da ACP, na categoria Master, Joaquim Murtinho, na categoria Veterano e a Cassems, pela categoria Livre.

A Copa Cassems é dividida possui três categorias:

– LIVRE MASCULINO E FEMININO: A partir de 18 anos completos até a cerimônia de abertura da competição. Menores de 18 anos (maiores de 16 anos) somente com autorização expressa dos pais ou responsável legal.

– VETERANO MASCULINO: Nascidos até o ano de 1985, exceto o goleiro, que poderá ter idade livre e jogará tão somente nessa posição, sob pena de ser considerado irregular.

– MASTER MASCULINO: Nascidos até o ano de 1975, exceto o goleiro, que deverá ter nascido até o ano de 1985 e jogará tão somente nessa posição, sob pena de ser considerado irregular.

Mais informações:

Priscila Honório: (67) 99235-5881

Wilson Xavier: (67) 99965-8908