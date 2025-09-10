quinta-feira, 11/09/2025

Inscrições para a 16ª edição da Copa Cassems estão abertas

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

As equipes interessadas em participar da 16ª edição da Copa Cassems já podem se inscrever para a disputa do campeonato. As inscrições, que vão até o dia 26 de setembro, custam R$ 300,00 e podem ser feitas pelo site oficial saude.app.cassems.com.br, na barra “Inscrições”. O pagamento pode ser feito via PIX ou transferência bancária.

Para participar os atletas devem ser beneficiários titulares, dependentes naturais, agregados dos titulares, participantes dos quadros permanentes dos municípios de Mato Grosso do Sul ou colaboradores da Caixa dos Servidores, respeitando o limite máximo de 5 (cinco) inscritos nessas condições, por equipe, nas categorias masculinas e até 7 (sete) inscritas e ainda 2 (duas) convidadas, na categoria feminina.

Copa Saúde Cassems

O campeonato é realizado desde 2008 e tem o objetivo de promover a saúde e a qualidade de vida dos servidores públicos de Mato Grosso do Sul, por meio da prática de esporte. Tradicional no estado, em 2024 a competição teve 23 equipes disputando o título nas três categorias, tendo como vencedores as equipes da ACP, na categoria Master, Joaquim Murtinho, na categoria Veterano e a Cassems, pela categoria Livre.

A Copa Cassems é dividida possui três categorias:

– LIVRE MASCULINO E FEMININO: A partir de 18 anos completos até a cerimônia de abertura da competição. Menores de 18 anos (maiores de 16 anos) somente com autorização expressa dos pais ou responsável legal.

– VETERANO MASCULINO: Nascidos até o ano de 1985, exceto o goleiro, que poderá ter idade livre e jogará tão somente nessa posição, sob pena de ser considerado irregular.

– MASTER MASCULINO: Nascidos até o ano de 1975, exceto o goleiro, que deverá ter nascido até o ano de 1985 e jogará tão somente nessa posição, sob pena de ser considerado irregular.

Mais informações:

Priscila Honório: (67) 99235-5881

Wilson Xavier: (67) 99965-8908

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Delegação de MS cumpre agenda na CBF para colocar o estado no radar da elite do futebol

ANELISE PEREIRA - 0
Uma comitiva de Mato Grosso do Sul cumpriu agenda estratégica e produtiva no Rio de Janeiro, no último dia 04 de setembro, com o...
Leia mais

Carreta bate em caminhão, pneu se solta e atinge carros na BR-163

Milton - 0
Na manhã desta segunda-feira (8), um grave acidente aconteceu na BR-163 envolvendo duas carretas e três carros de passeio em Campo Grande. A colisão...
Leia mais

Junior Mochi propõe melhorias para Campo Grande e Bodoquena

Milton - 0
Durante a sessão plenária desta terça-feira (9), o deputado estadual Junior Mochi (MDB) apresentou duas indicações com foco em atender demandas locais nos municípios...
Leia mais

MS +Criativo leva workshops de capacitação para territórios culturais de MS

ANELISE PEREIRA - 0
A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), por meio da Superintendência de Economia Criativa e Políticas Integradas, está promovendo workshops de...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia