Inscrições abertas para a 17ª Copa Pelezinho de Futsal Feminino até 21 de fevereiro

Estão abertas as inscrições para a 17ª edição da Copa Pelezinho Feminino de Futsal, em Mato Grosso do Sul. As equipes podem se inscrever nas categorias Sub 15 (2010/2011), Sub 17 (2008/2009) e adulto (2009/acima), com jogos programados para os sábados pela manhã, entre 08 de março e 17 de maio de 2025, no Ginásio Pelezinho/União dos Sargentos.

O prazo para inscrição vai até o dia 21 de fevereiro, na Escolinha Pelezinho, localizada na Rua Terenos, nº 435. O Congresso Técnico ocorrerá no dia 21 de fevereiro, às 18h, no mesmo local. Cada categoria contará com até 08 equipes participantes. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 99981-2462 ou pelo e-mail pelezinho777@bol.com.br.