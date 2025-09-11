Inelegível: ex-prefeito Angelo Guerreiro é condenado na “farra do lixo”

O ex-prefeito de Três Lagoas/MS, Angelo Guerreiro, foi condenado por improbidade administrativa em um esquema de fraude em licitação e contratos emergenciais de coleta de lixo. A Justiça determinou que ele, a empreiteira Financial Construtora Industrial LTDA e seu proprietário devolvam R$ 7,3 milhões aos cofres públicos.

Segundo o Ministério Público, a empresa foi contratada de forma irregular, com valores superiores aos praticados no mercado — em apenas três meses, a diferença alcançou R$ 931 mil. Servidores confirmaram ausência de análise técnica e direcionamento para favorecer a Financial.

A juíza Aline Beatriz de Oliveira Lacerda anulou os contratos firmados entre maio de 2017 e setembro de 2019. Além da devolução do valor, Guerreiro foi declarado inelegível e terá de pagar multa correspondente à metade do prejuízo causado ao erário.

O caso envolve ainda apagamento de arquivos públicos, o que, segundo o MP, evidencia tentativa de ocultar provas. Os envolvidos ainda podem recorrer da decisão.