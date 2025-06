Indígenas sofrem com falta d’água mesmo com poço pronto

Mesmo com poço perfurado, a comunidade indígena Limão Verde, em Amambai/MS, segue enfrentando grave escassez de água. O sistema ainda não funciona por falta de conexão à rede e equipamentos de bombeamento. A situação foi denunciada por lideranças em reunião com a deputada estadual Lia Nogueira (PSDB), que cobrou ações imediatas do Governo de MS e da Sanesul.

Sem alternativas, moradores armazenam água em galões usados por produtores rurais muitos deles de agrotóxicos. Há relatos de morte de criança indígena por consumo de água contaminada.

A deputada pediu urgência na ativação do poço e na entrega de 500 caixas d’água de 500 litros. Segundo a Sesai, mais de 50% das comunidades indígenas do estado têm dificuldade de acesso à água potável. A parlamentar também acionou o governo federal para reforçar a resposta emergencial.