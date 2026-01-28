quarta-feira, 28/01/2026

IMAGENS FORTES: Operador de Retroescavadeira é Executado na Fronteira

Vítima foi surpreendida por homens armados durante o expediente em sua última dia de trabalho na região industrial

Milton
Publicado por Milton

O operador de retroescavadeira Emerson Rodrigo Lemes (34) foi executado a tiros nesta quarta-feira (28) enquanto trabalhava em Ponta Porã, na região conhecida como Grande Marambaia. O ataque ocorreu durante o expediente da vítima, que coincidentemente seria seu último dia de trabalho na área.

Segundo testemunhas, homens armados emboscaram Emerson e dispararam contra ele enquanto ele manipulava a máquina. Após o ataque, os autores fugiram rapidamente do local.

O crime causou grande comoção entre colegas de trabalho e moradores. A área foi isolada por policiais militares e civis para a realização da perícia. A identidade da vítima ainda não foi divulgada oficialmente, e familiares aguardam a notificação formal. Câmeras de segurança estão sendo analisadas para auxiliar na identificação dos responsáveis.

Autoridades investigam se o ataque foi premeditado, dada a coincidência com o último dia de trabalho do operador. O caso reforça a preocupação com a segurança em áreas industriais da cidade. A comunidade local cobra respostas rápidas e justiça para o ocorrido.

FOTOS: URUNDEY FM 103.3 FM

CATEGORIAS:
POLÍCIA

