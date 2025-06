Idoso morre após mal súbito no Terminal Nova Bahia

João Pereira de Souza (71) morreu no final da manhã desta quarta-feira (11), após sofrer um mal súbito enquanto esperava o ônibus no Terminal Nova Bahia, em Campo Grande. Testemunhas relataram que o idoso caiu da plataforma e bateu a cabeça no asfalto. Felizmente, nenhum veículo passava no momento da queda. Logo em seguida, ele começou a convulsionar.

Fiscais que estavam no local prestaram os primeiros socorros, acionando o SAMU, que chegou rapidamente. Equipes médicas realizaram manobras de reanimação por cerca de uma hora. Durante o atendimento, cogitou-se levá-lo para a UPA Nova Bahia, que fica próxima ao terminal, mas João não resistiu e morreu no local.

O corpo foi encaminhado para o IMOL para exames. O caso gerou comoção entre os presentes.

A Prefeitura ainda não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido.