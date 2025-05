Idoso é morto a tiros no Capão Seco, em Sidrolândia

Francisco Leão Cavalcante (75) conhecido como Chico Valeta, foi assassinado na tarde desta sexta-feira (16) na região da Gameleira, no distrito do Capão Seco, em Sidrolândia. De acordo com informações preliminares, dois homens em uma motocicleta teriam se aproximado da vítima e atirado. O idoso morreu no local. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Chico Valeta havia sido preso no dia 1º de maio, acusado de violência doméstica. Segundo o site Sidro News, ele foi liberado da prisão na última quarta-feira (14), apenas dois dias antes do homicídio. A polícia ainda não divulgou detalhes sobre os suspeitos e segue investigando o caso. Moradores da região reagiram nas redes sociais, com opiniões divididas. Uma mulher comentou: “Esse não mata e nem bate em mulher mais”.

A ocorrência está em andamento e novas informações devem ser divulgadas nas próximas horas.