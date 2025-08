Ibama frustra tráfico internacional de 400 abelhas no aeroporto de Viracopos

Colônia de 400 abelhas estava escondida em caixa junto a brinquedos de pelúcia – Fotos: Ibama/SP

O Ibama, com apoio da Alfândega da Receita Federal, impediu a tentativa de exportação ilegal de uma colônia de cerca de 400 abelhas da espécie Melipona quadrifasciata anthidioides, popularmente conhecida como mandaçaia. O material foi encontrado no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas/SP, escondido dentro de uma remessa expressa declarada como brinquedos, enviada por uma brasileira para Hong Kong, na China.

Durante a triagem, a inspeção por raio X identificou irregularidades no pacote, levando os fiscais do Ibama a abrirem a caixa, onde encontraram a colmeia intacta e os insetos vivos. Especialistas da UFSCar e da Unesp ajudaram na identificação e orientações para o manejo correto. A colônia foi levada para cuidados técnicos no laboratório da UFSCar.

O remetente poderá responder por crime ambiental e sofrer multa de até R$ 200 mil. O caso será encaminhado ao Ministério Público Federal para investigação. O Brasil, com sua vasta diversidade de abelhas nativas sem ferrão, tem na preservação dessas espécies um pilar para a polinização e a conservação ambiental, que fica ameaçada pelo tráfico ilegal.