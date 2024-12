IBAMA desmantela pesca ilegal no Rio Parnaíba

Durante a Operação Piracema 2024, o IBAMA do Piauí fez um grande impacto no combate à pesca ilegal, apreendendo mais de 3 mil metros de redes usadas para capturar peixes durante o período de defeso. Entre 18 e 29 de novembro, as equipes do Ibama, em parceria com o Batalhão de Polícia Ambiental e o Corpo de Bombeiros, realizaram fiscalizações no Rio Parnaíba e no Lago da Barragem da Boa Esperança. O objetivo da operação é proteger a reprodução dos peixes, garantindo a sustentabilidade da pesca e a preservação dos ecossistemas aquáticos.

A superintendente do IBAMA/PI, Thays Paiva, destacou a importância da colaboração da população para garantir um futuro sustentável para as espécies e comunidades locais. Durante a operação, foram apreendidas redes ilegais e os infratores podem enfrentar multas de até R$ 100 mil. Além de detenção de até três anos.