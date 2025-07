STF x Congresso: Parlamentares de MS atacam decisão de Moraes

Deputados federais de Mato Grosso do Sul e a senadora Tereza Cristina (PP) reagiram com revolta à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que autorizou o aumento do IOF, contrariando o Congresso. A medida favorece o governo Lula e anulou votação contrária à elevação do imposto.

Luiz Ovando (PP) classificou a decisão como “abuso” e acusou o Supremo de agir como “muleta” do Executivo. Já Rodolfo Nogueira (PL) se exaltou em vídeo nas redes sociais e afirmou que o Congresso foi “anulado” por Moraes. “São R$ 20 bilhões nas costas do povo”, protestou.

Tereza Cristina também se manifestou, dizendo que o novo imposto vai “encarecer ainda mais a comida no prato do brasileiro”. Os parlamentares acusam o governo de usar o STF como ferramenta para impor medidas impopulares.

Até o momento, outros representantes de MS não se pronunciaram. O espaço segue aberto para manifestação.