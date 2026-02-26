Ibama bate recorde na emissão de licenças ambientais

Recorde de 850 licenças em 2025 impulsiona obras de infraestrutura e reforça a recuperação ambiental no país

O Ibama registrou em 2025 a emissão de 850 licenças e autorizações no licenciamento ambiental federal, aumento de 51% sobre 2024 e o maior número da última década. Entre os setores mais atendidos estão rodovias (188), petróleo e gás (166), usinas hidrelétricas (87), linhas de transmissão (80) e pesquisa sísmica (65). No âmbito do Novo PAC, foram licenciados 67 empreendimentos estratégicos, incluindo a ferrovia Transnordestina, linhas de transmissão integrando Nordeste e Centro-Oeste, BR-080 e BR-158.

O descomissionamento da mina de urânio em Caldas (MG) marcou a primeira licença desse tipo no país, reforçando a recuperação ambiental da região. Ao longo do ano, técnicos do Ibama realizaram vistorias em 39.000 km de empreendimentos lineares, incluindo rodovias, ferrovias e linhas de energia. De 2023 a 2025, foram emitidas 1.915 licenças e atualmente há 3.995 processos em andamento. O licenciamento ambiental segue como instrumento estratégico da Política Nacional de Meio Ambiente, equilibrando desenvolvimento socioeconômico e proteção ambiental. Claudia Barros, diretora de Licenciamento Ambiental, destacou a eficiência nos processos e o acompanhamento contínuo das licenças.

O avanço reforça a integração energética e logística nacional, garantindo maior segurança socioambiental.