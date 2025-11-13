Ibama aplica mais de R$ 13 milhões em multas no setor madeireiro do Acre

O Ibama intensificou suas fiscalizações no Acre durante mais uma etapa da Operação Metaverso, voltada ao combate de fraudes no setor madeireiro. A iniciativa busca coibir práticas ilegais como desmatamento não autorizado e falsificação de documentos.

No estado, foram adotados novos procedimentos de rastreabilidade da madeira, permitindo acompanhar seu percurso desde a floresta até o consumidor final. Como resultado, 16 autos de infração foram lavrados, totalizando R$ 13,3 milhões em multas.

A operação também apreendeu cerca de 424 m³ de madeira e cancelou 3,9 mil m³ de créditos irregulares, evitando que fossem usados para “esquentamento” de madeira ilegal. Indícios de informações fraudulentas por responsáveis técnicos foram identificados e encaminhados ao CREA.

A ação integra um esforço nacional de inteligência ambiental, reforçando o controle sobre produção e transporte de madeira, e contribuindo para a preservação da Amazônia.