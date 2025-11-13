quinta-feira, 13/11/2025

Ibama aplica mais de R$ 13 milhões em multas no setor madeireiro do Acre

Multas e apreensões reforçam fiscalização no Acre

Milton
Publicado por Milton
FOTOS: IBAMA

O Ibama intensificou suas fiscalizações no Acre durante mais uma etapa da Operação Metaverso, voltada ao combate de fraudes no setor madeireiro. A iniciativa busca coibir práticas ilegais como desmatamento não autorizado e falsificação de documentos.

No estado, foram adotados novos procedimentos de rastreabilidade da madeira, permitindo acompanhar seu percurso desde a floresta até o consumidor final. Como resultado, 16 autos de infração foram lavrados, totalizando R$ 13,3 milhões em multas.

A operação também apreendeu cerca de 424 m³ de madeira e cancelou 3,9 mil m³ de créditos irregulares, evitando que fossem usados para “esquentamento” de madeira ilegal. Indícios de informações fraudulentas por responsáveis técnicos foram identificados e encaminhados ao CREA.

A ação integra um esforço nacional de inteligência ambiental, reforçando o controle sobre produção e transporte de madeira, e contribuindo para a preservação da Amazônia.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Com cursos rápidos e gratuitos, Qualifica Express amplia oportunidades no mercado de trabalho

ANELISE PEREIRA - 0
A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) deu início, nesta semana, a uma nova etapa do Qualifica Express, programa que oferece...
Leia mais

IPVA 2026 em MS terá 15% de desconto para pagamento integral e possibilidade de parcelamento em cinco vezes

ANELISE PEREIRA - 0
Desconto de 15% para pagamento à vista é mantido; contribuinte poderá parcelar o imposto em até cinco vezes mensais Os prazos e condições para o...
Leia mais

Trevo Imbirussu é liberado e transforma rotina de quem passa pela região

ANELISE PEREIRA - 0
O Trevo Imbirussu voltou a receber o fluxo completo de veículos nesta terça-feira (11), após 36 dias de obras de modernização. A liberação já...
Leia mais

Influenciador é multado por divulgar vídeos de caça ilegal na Bahia

Milton - 0
O IBAMA autuou um influenciador digital na região de Canarana, interior da Bahia, por divulgar vídeos de caça ilegal nas redes sociais. O homem,...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia