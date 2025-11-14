sexta-feira, 14/11/2025

Hugo Henrique relança “Mala”, um dos maiores sucessos de sua carreira

Jhoseff Bulhões
Foto: Divulgação

Hugo Henrique prepara o relançamento de um de seus maiores sucessos. A nova versão de “Mala” chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (13), às 21h, com clipe oficial na sexta-feira (14), gravado na cidade de Atibaia (SP). 

A canção, escrita e originalmente gravada por Hugo aos 11 anos de idade, marcou o início de sua trajetória na música sertaneja. Desde então, “Mala” ganhou novas interpretações e se consolidou no repertório de grandes artistas, como Nattanzinho Lima, Ana Castela, Lauana Prado, Matheus & Kauan, entre outros. 

“Essa música tem uma história muito especial pra mim. Eu era só um menino quando compus, e mesmo assim ela conseguiu tocar muita gente. Regravar agora, mais maduro, com minha voz atual é bem especial. Com certeza é uma das principais músicas da minha carreira e tenho um carinho gigante por ela”, comenta Hugo Henrique.

O clipe, dirigido por Matheus Rigola, foi gravado em Atibaia (SP) e aposta em uma narrativa sensível e cinematográfica para traduzir a emoção da nova versão. “Essa regravação merecia um clipe especial. Quisemos retratar a essência da música de um jeito simples, mas com emoção em cada detalhe”, conta o cantor. 

Mais de uma década depois, o artista revisita o sucesso com novos arranjos e uma proposta que valoriza o sentimento original da letra. “Quis manter a essência que fez essa música chegar tão longe, mas com o som e a verdade que carrego hoje. É uma forma de agradecer a tudo que ‘Mala’ representou e ainda representa na minha vida”, completa.

