Homem resgatado em estado grave após incêndio no Aero Rancho

Homem apresenta queimaduras e insuficiência respiratória após incêndio

Um homem foi resgatado em estado crítico nesta quarta-feira (8) após um incêndio consumir parte de uma residência na Rua Marjore, no bairro Jardim Aero Rancho em Campo Grande. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h20 e precisou quebrar uma parede para alcançar a vítima, que ficou presa em um cômodo cercado pelas chamas e fumaça densa. Ao ser retirado, apresentava queimaduras pelo corpo e insuficiência respiratória, sendo entubado no local para estabilização. Ele foi encaminhado com urgência para a Santa Casa de Campo Grande.

O fogo causou danos estruturais severos e destruiu móveis da casa. A perícia vai investigar as causas do incêndio, enquanto o quadro clínico do paciente ainda não foi atualizado.