Homem é preso por tentativa de feminicídio no Danúbio Azul

Suspeito foi encaminhado à Deam após ser contido por policiais do Bope

Uma mulher de 47 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio na tarde de terça-feira (7), na Vila Danúbio Azul, em Campo Grande, após ser agredida pelo companheiro de 32 anos. Segundo relato, o homem enviou mensagens com ofensas e ameaças de morte antes de aparecer bêbado na residência, armado com uma faca. Ao encontrar a vítima no quintal, ele a agarrou pelos cabelos e passou a empurrar sua cabeça contra o muro. A mulher conseguiu sair da casa para tentar fugir, mas foi perseguida pelo agressor, que tentou atingi-la com golpes de faca. Policiais do Bope que passavam pelo local intervieram rapidamente, desarmaram o suspeito e acionaram reforço.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à DEAM. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima relatou um histórico de violência e ameaças, afirmando que deixou de denunciar anteriormente por medo de ser morta. Na delegacia, ela solicitou medidas protetivas de urgência contra o agressor.