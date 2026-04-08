Homem é preso por tentativa de feminicídio no Danúbio Azul

Vítima pediu medidas protetivas após histórico de ameaças e agressões

Milton
Publicado por Milton
Foto: Henrique Arakaki

Suspeito foi encaminhado à Deam após ser contido por policiais do Bope

Uma mulher de 47 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio na tarde de terça-feira (7), na Vila Danúbio Azul, em Campo Grande, após ser agredida pelo companheiro de 32 anos. Segundo relato, o homem enviou mensagens com ofensas e ameaças de morte antes de aparecer bêbado na residência, armado com uma faca. Ao encontrar a vítima no quintal, ele a agarrou pelos cabelos e passou a empurrar sua cabeça contra o muro. A mulher conseguiu sair da casa para tentar fugir, mas foi perseguida pelo agressor, que tentou atingi-la com golpes de faca. Policiais do Bope que passavam pelo local intervieram rapidamente, desarmaram o suspeito e acionaram reforço.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à DEAM. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima relatou um histórico de violência e ameaças, afirmando que deixou de denunciar anteriormente por medo de ser morta. Na delegacia, ela solicitou medidas protetivas de urgência contra o agressor.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Fazendeiro brasileiro é executado em emboscada no Paraguai

Milton - 0
Polícia suspeita de envolvimento de quadrilha ligada ao crime na região Osmar De Assis Teixeira, de 68 anos, foi morto a tiros na manhã desta...
Leia mais

Ibama multa pescadores por matar tubarão ameaçado em Pernambuco

Milton - 0
Captura ilegal ocorreu na Praia do Paiva e gerou repercussão nas redes sociais O IBAMA multou três pescadores que capturaram ilegalmente um tubarão-cabeça-chata (Carcharhinus leucas)...
Leia mais

Copa Libertadores 2026 começa com brasileiros em destaque

Milton - 0
Seis clubes do Brasil entram na fase de grupos A Copa Libertadores 2026, principal competição de clubes da América do Sul, começa nesta terça‑feira (7)...
Leia mais

Funsat oferece 1.007 vagas de emprego nesta segunda-feira

ANELISE PEREIRA - 0
A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande oferece, nesta segunda-feira (7), 1.007 oportunidades de emprego para a população de Campo Grande. As vagas...
Leia mais