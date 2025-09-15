Homem é ferido por bala perdida enquanto dormia em Sidrolândia

Um homem de 58 anos foi atingido por uma bala perdida enquanto dormia em sua casa, no bairro São Bento na madrugada da última sexta-feira (12) em Sidrolândia. A vítima buscou atendimento médico relatando dor intensa no queixo, mas recebeu apenas uma sutura, já que o inchaço impedia exames mais detalhados.

A verdadeira gravidade do caso só foi descoberta na madrugada de domingo (14), após ele retornar ao hospital devido à piora dos sintomas. Exames de imagem revelaram que um projétil estava alojado em seu rosto, exigindo cirurgia para remoção.

Ele contou que acordou com ardência e dor, mas não ouviu disparos. No sábado, encontrou um buraco no teto do quarto, possivelmente causado pela bala. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e é investigado pela Polícia Civil.

A filha da vítima relatou o ocorrido nas redes sociais e pediu orações, ressaltando que o pai se recuperava de uma cirurgia de hérnia.