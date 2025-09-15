segunda-feira, 15/09/2025

Homem é ferido por bala perdida enquanto dormia em Sidrolândia

Homem é atingido por disparo no rosto dentro de casa e passa por cirurgia; polícia investiga o caso

Milton
Publicado por Milton
Foto: Noticidade

Um homem de 58 anos foi atingido por uma bala perdida enquanto dormia em sua casa, no bairro São Bento na madrugada da última sexta-feira (12) em Sidrolândia. A vítima buscou atendimento médico relatando dor intensa no queixo, mas recebeu apenas uma sutura, já que o inchaço impedia exames mais detalhados.

A verdadeira gravidade do caso só foi descoberta na madrugada de domingo (14), após ele retornar ao hospital devido à piora dos sintomas. Exames de imagem revelaram que um projétil estava alojado em seu rosto, exigindo cirurgia para remoção.

Ele contou que acordou com ardência e dor, mas não ouviu disparos. No sábado, encontrou um buraco no teto do quarto, possivelmente causado pela bala. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e é investigado pela Polícia Civil.

A filha da vítima relatou o ocorrido nas redes sociais e pediu orações, ressaltando que o pai se recuperava de uma cirurgia de hérnia.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

