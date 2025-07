Homem é encontrado morto com ferimento no pescoço ena fronteira

Fulgencio Laranjeira foi encontrado morto dentro de casa na manhã desta sexta-feira (4), no bairro Granja, em Ponta Porã. O corpo apresentava um ferimento no pescoço, o que levanta a suspeita de homicídio. Equipes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para os primeiros levantamentos. O caso foi registrado como “morte a ser esclarecida” e está sob investigação.

As autoridades trabalham de forma sigilosa e ainda não divulgaram se havia sinais de arrombamento ou outros indícios que possam ajudar a esclarecer o crime. A fronteira entre Brasil e Paraguai é conhecida por ocorrências frequentes de violência, o que reforça a atenção das autoridades sobre o caso.