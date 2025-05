Homem armado come espetinho no Nova Lima e foge sem pagar

Na noite de quinta-feira (22), um homem de 39 anos foi preso no Bairro Nova Lima, em Campo Grande, após se recusar a pagar espetinhos consumidos em um estabelecimento e sacar um revólver contra um funcionário. O indivíduo não aceitou a cobrança pelo consumo e ameaçou os presentes com a arma.

Testemunhas acionaram a Polícia Militar, que localizou o suspeito em um Hyundai HB20 estacionado nas proximidades. Durante a abordagem, os policiais perceberam que ele estava embriagado e encontraram o revólver no banco do veículo. Questionado, o homem admitiu que não possuía porte nem registro do armamento, afirmando que havia comprado a arma de um desconhecido por R$ 6 mil.

Os funcionários do estabelecimento decidiram não representar contra o suspeito, o que resultou na autuação em flagrante apenas pelo porte ilegal da arma de fogo. Ele permanece à disposição da Justiça.

O caso reforça a importância da ação rápida da Polícia Militar para evitar situações de maior perigo à população.