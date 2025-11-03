terça-feira, 4/11/2025

Histórias que fizeram Interlagos brilhar na Fórmula 1

Do primeiro triunfo de Fittipaldi às vitórias sob chuva de Verstappen, Interlagos coleciona momentos épicos da Fórmula 1

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ayrton Senna celebra sua primeira vitória no GP do Brasil, em Interlagos, em 1991/Pascal Rondeau/ALLSPORT

O Autódromo de Interlagos, em São Paulo, é sinônimo de emoção e história na Fórmula 1. Desde a primeira vitória brasileira com Emerson Fittipaldi em 1973 até o triunfo recente de Max Verstappen em 2024, o circuito já presenciou dramas, superações e performances inesquecíveis.

Momentos como a corrida de Ayrton Senna em 1991, quando venceu apenas com a sexta marcha, ou o triunfo emocionante de Felipe Massa em 2008, fazem parte da memória afetiva dos fãs. Além disso, vitórias sob chuva, como as de Vettel e Verstappen, reforçam a fama de Interlagos como palco de corridas imprevisíveis e espetaculares.

O autódromo também viu conquistas históricas, como a primeira dobradinha brasileira em 1975, e atuações brilhantes de campeões mundiais que marcaram época. Cada GP em São Paulo traz drama, técnica e paixão em doses intensas, consolidando o circuito como um dos mais icônicos do calendário da F1.

