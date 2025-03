Herculano Borges participa da abertura do Festival de Verão no Parque das Nações Indígenas

O domingo (9) foi marcado pela abertura da 3ª edição do Festival de Verão no Parque das Nações Indígenas, evento promovido pela Fundesporte em parceria com a Setesc. Tradicional no calendário de Mato Grosso do Sul, o festival deste ano trouxe uma programação ainda mais diversificada, com atividades para todas as idades. O vereador Herculano Borges esteve presente e destacou a importância do esporte para a saúde e o bem-estar da comunidade. “O esporte transforma vidas e fortalece nossa sociedade”, afirmou.

O Festival de Verão, iniciado durante a gestão de Herculano na Fundesporte, oferece modalidades como yoga, capoeira, muay thai, canoagem, skate, entre outras. Novidades como hitbox, wrestling e yoga para crianças também fizeram parte da programação. Para os amantes de aventura, experiências como rafting e rapel foram oferecidas pelo projeto Catalogando Aventuras IFMS.

Além disso, o evento contou com atrações culturais, como a apresentação musical de Robertinho Menezes, ex-integrante do Feitiço Moleque, que animou o público. O vereador enfatizou a importância de iniciativas como essa para a inclusão social e a descoberta de novos talentos, reafirmando seu compromisso com o esporte e o lazer como ferramentas de transformação social.