terça-feira, 17/03/2026

Heineken apresenta 0.0 Ultimate, versão sem álcool, açúcar e calorias

Crescimento global das cervejas sem álcool atrai consumidores por alternativas mais saudáveis

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Bebida sem álcool, açúcar e calorias promete experiência mais leve

A Heineken apresentou a 0.0 Ultimate, nova versão da sua cerveja sem álcool criada para ampliar a linha lançada em 2019. A proposta é oferecer uma experiência ainda mais leve, eliminando álcool, açúcar e calorias da bebida. O lançamento começa pelos Estados Unidos e Polônia, com testes em outros mercados, como a Holanda. A estratégia segue o crescimento da categoria de cervejas sem álcool, que vem ganhando força entre consumidores que querem participar de momentos sociais sem os efeitos do álcool.

A versão original da Heineken 0.0 já está presente em 117 países e vendeu mais de 13 milhões de caixas apenas nos Estados Unidos. Com a Ultimate, a marca tenta dar um passo além, apostando em uma cerveja que promete manter a experiência da marca sem custo calórico.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Gerson Claro é o deputado estadual mais bem avaliado de MS

Milton - 0
População reconhece atuação do presidente da Assembleia e aprova desempenho da Casa com 70% de avaliação positiva Gerson Claro, presidente da ALEMS, lidera a avaliação...
Leia mais

Conselho de Ética vota representações contra Marcos Pollon

Milton - 0
O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados marcou para terça-feira, 17 de março, a leitura e votação de duas representações contra o deputado...
Leia mais

Deputado Paulo Duarte homenageia Joana Michalski

Milton - 0
SIDROLÂNDIA (MS) – O deputado estadual Paulo Duarte prestou homenagem à vereadora Joana Marques de Almeida Michalski, de Sidrolândia, durante sessão solene no Plenário...
Leia mais

CPMI do INSS recebe documentos sigilosos de Daniel Vorcaro

Milton - 0
Acesso ao material é liberado apenas a parlamentares e assessores credenciados A CPMI do INSS passou a ter acesso aos documentos sigilosos relacionados ao ex-controlador...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia