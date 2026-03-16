Heineken apresenta 0.0 Ultimate, versão sem álcool, açúcar e calorias

Bebida sem álcool, açúcar e calorias promete experiência mais leve

A Heineken apresentou a 0.0 Ultimate, nova versão da sua cerveja sem álcool criada para ampliar a linha lançada em 2019. A proposta é oferecer uma experiência ainda mais leve, eliminando álcool, açúcar e calorias da bebida. O lançamento começa pelos Estados Unidos e Polônia, com testes em outros mercados, como a Holanda. A estratégia segue o crescimento da categoria de cervejas sem álcool, que vem ganhando força entre consumidores que querem participar de momentos sociais sem os efeitos do álcool.

A versão original da Heineken 0.0 já está presente em 117 países e vendeu mais de 13 milhões de caixas apenas nos Estados Unidos. Com a Ultimate, a marca tenta dar um passo além, apostando em uma cerveja que promete manter a experiência da marca sem custo calórico.