quarta-feira, 3/09/2025

Hashioka solicita iluminação pública na MS-289 próximo à Aldeia Taquaperi, em Coronel Sapucaia

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) apresentou indicação solicitando a instalação de iluminação pública no Km 31 da Rodovia MS-289, onde se localiza a Aldeia Taquaperi, a 10 quilômetros de Coronel Sapucaia. A demanda, lida na sessão de terça-feira, 2, da Assembleia Legislativa, foi encaminhada ao secretário de estado de infraestrutura e logística, Guilherme Alcântara, e ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Mauro Azambuja Rondon Flores.

A solicitação atende a um pedido do suplente de vereador do União Brasil, Rogério Rodrigues. Conforme explicou, a ausência de iluminação nesse trecho da rodovia representa um sério risco à segurança dos cerca de três mil moradores da aldeia, especialmente no período noturno, pois muitos deles utilizam esse trecho para se deslocar a pé entre as áreas residenciais e pontos de atendimento básico, como escolas, postos de saúde e centro comunitário.

“Trata-se de um local de grande fluxo de veículos e com reincidências de acidentes fatais, inclusive com o atropelamento e falecimento do Cacique Samuel Velasques da referida Aldeia ocorrida no dia 28 de julho de 2025”, lembrou o suplente de vereador.

Em sua justificativa, Hashioka ressalta que a instalação da iluminação atende ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos direitos das populações indígenas, previstos na Constituição Federal. Portanto, contribuindo para a prevenção de acidentes, assaltos e outros tipos de violência. “É uma forma de promover maior dignidade, segurança e qualidade de vida à comunidade da Aldeia Taquaperi”, destacou Hashioka.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

