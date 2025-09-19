sexta-feira, 19/09/2025

Hamilton lidera dobradinha da Ferrari no GP do Azerbaijão

Com volta impecável, Hamilton supera Leclerc por apenas 0s074 e coloca Ferrari na frente. Russell fecha top-3; McLaren sofre com acidentes e Bortoleto termina em 15º.

Milton
Publicado por Milton
Foto: AFP

Lewis Hamilton foi o nome da vez no segundo treino livre do GP do Azerbaijão, liderando a dobradinha da Ferrari com 1min41s293, apenas 0s074 à frente de Charles Leclerc. A escuderia de Maranello aproveitou a instabilidade da McLaren — que viu Norris e Piastri baterem — para brilhar nas ruas de Baku

O dia começou difícil, com bandeiras vermelhas no TL1, mas o TL2 transcorreu sem grandes interrupções, embora os muros continuassem implacáveis. Hamilton e Leclerc se alternaram na liderança ao longo da sessão, mostrando bom ritmo tanto nas retas quanto nos setores mais técnicos do circuito urbano.

George Russell, com a Mercedes, terminou em terceiro, a mais de 0s4 da Ferrari. Max Verstappen foi apenas o sexto, enquanto a Red Bull enfrenta dificuldades no acerto do carro. Já Gabriel Bortoleto fechou o dia em 15º, repetindo desempenho discreto da manhã.

Com tempo firme e asfalto em boas condições, a expectativa aumenta para o TL3 e a classificação neste sábado.

CATEGORIAS:
ESPORTE

