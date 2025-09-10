quinta-feira, 11/09/2025

Hackathon crianças em ação realiza 2ª etapa no Parktec CG 

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Após o sucesso da primeira etapa, realizada em agosto, o Hackathon Crianças em Ação retorna para a 2ª etapa da sua primeira edição, das 8h às 17h, envolvendo alunos de uma escola localizada em região vulnerável da cidade. As dinâmicas serão conduzidas pelo Sebrae, com desafios práticos e experiências lúdicas ao longo do dia.

É a primeira vez que a Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande realiza um desafio de inovação voltado ao público infantil. Para 2026, o objetivo é ampliar a iniciativa para outras escolas da Rede Municipal de Ensino.

Resultados da 1ª etapa (19 de agosto)

Na primeira fase, três temáticas foram escolhidas pelos próprios estudantes a partir de um diagnóstico feito na escola. Com a orientação da equipe do Sebrae, os grupos desenvolveram soluções criativas e apresentaram seus projetos. As três melhores ideias foram premiadas e todos os participantes receberam brindes e um lanche especial.

O Hackathon incentiva a aprendizagem prática, estimula a criatividade, fortalece o trabalho em equipe e promove a resolução de problemas reais, conectando educação, tecnologia e empreendedorismo desde cedo.

O que vai acontecer na 2ª etapa:

  • Dinâmicas do Sebrae voltadas à criatividade, colaboração e solução de problemas;
  • Desafios temáticos com prototipagem simples e apresentação de ideias;
  • Experiências que aproximam educação, tecnologia e empreendedorismo de forma lúdica.

Serviço

Evento: Hackathon Crianças em Ação — 2ª etapa (1ª edição)
Data: 12 de setembro de 2025 (sexta-feira)
Horário: 8h às 17h
Local: Parktec CG — Rua Rachid Neder, 760, Monte Castelo
Público: 50 crianças da E.M. Padre Thomaz Girardelli
Realização: Parktec CG
Apoio: Sebrae, Semed, Sejuv e Casa Civil

Sobre o Parktec CG

O Parktec CG é o Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande, política pública da Prefeitura Municipal que conecta poder público, universidades, empresas e startups para impulsionar projetos de base tecnológica e desenvolver soluções para a cidade e toda a região.

