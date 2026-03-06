sexta-feira, 6/03/2026

Guanandi recebe frentes de asfalto e manutenção urbana

Articulação entre Câmara e Sisep acelera zeladoria urbana

Milton
Publicado por Milton
Foto: Eliza Mustafa/ Assessoria 

Articulação entre Câmara e Sisep acelera reparos em vias críticas

Os mais de 9,3 mil moradores do bairro Guanandi iniciaram esta quinta-feira (5) com a chegada de maquinários para a execução do serviço de tapa-buraco, atendendo a uma demanda urgente da comunidade local. A intervenção foi viabilizada após visita técnica realizada pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Papy, em conjunto com a equipe da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep). Durante a vistoria, que contou com a presença da prefeita Adriane Lopes e do secretário Marcelo Miglioli, foram identificados pontos críticos em vias como as ruas Camuru e Túlio Alves Quito, severamente danificadas pelas chuvas recentes em asfalto antigo.

O parlamentar destacou a importância do programa “Pé no Bairro” para encarar os problemas de frente e ouvir relatos de moradores, como o da Pastora Rosa, que apontou riscos de acidentes e a necessidade de reforço na segurança pública. Paralelamente, a comitiva seguiu para o bairro Oliveira, onde discutiu o cronograma de pavimentação asfáltica, estimado em três anos para a conclusão total. A ação conjunta reafirma o compromisso do Poder Executivo e Legislativo em agilizar soluções de infraestrutura e zeladoria urbana nos bairros de Campo Grande.

POLÍTICA

