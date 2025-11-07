GP de São Paulo: Norris supera Piastri; Bortoleto se destaca

Lando Norris liderou o treino livre do GP de São Paulo nesta sexta-feira, no Autódromo de Interlagos, cravando 1min09s975 na última volta e superando seu companheiro de equipe, Oscar Piastri. Gabriel Bortoleto, em estreia no circuito brasileiro, garantiu um impressionante quinto lugar, repetindo seu melhor desempenho em treinos livres.

Durante a maior parte da sessão, George Russell e Piastri revezaram-se na liderança, até que Norris, nos momentos finais, fez o melhor terceiro setor e tomou a ponta. Max Verstappen e Carlos Sainz também estiveram entre os destaques, mas não conseguiram ameaçar o britânico.

Bortoleto melhorou seu tempo com pneus médios, mostrando consistência e adaptação rápida ao carro da Sauber. Nico Hulkenberg completou o top 3, reforçando a força da equipe. A classificação sprint, que define o grid de largada para a corrida curta do sábado, acontece ainda hoje às 15h30.