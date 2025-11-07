sábado, 8/11/2025

GP de São Paulo: Norris supera Piastri; Bortoleto se destaca

Norris surpreende na última volta

Milton
Publicado por Milton
Foto: Steven Tee/LAT Images

Lando Norris liderou o treino livre do GP de São Paulo nesta sexta-feira, no Autódromo de Interlagos, cravando 1min09s975 na última volta e superando seu companheiro de equipe, Oscar Piastri. Gabriel Bortoleto, em estreia no circuito brasileiro, garantiu um impressionante quinto lugar, repetindo seu melhor desempenho em treinos livres.

Durante a maior parte da sessão, George Russell e Piastri revezaram-se na liderança, até que Norris, nos momentos finais, fez o melhor terceiro setor e tomou a ponta. Max Verstappen e Carlos Sainz também estiveram entre os destaques, mas não conseguiram ameaçar o britânico.

Bortoleto melhorou seu tempo com pneus médios, mostrando consistência e adaptação rápida ao carro da Sauber. Nico Hulkenberg completou o top 3, reforçando a força da equipe. A classificação sprint, que define o grid de largada para a corrida curta do sábado, acontece ainda hoje às 15h30.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Senar/MS leva saúde ao homem do campo no Novembro Azul

Milton - 0
O mês de novembro é marcado pela conscientização sobre a saúde masculina, com foco na prevenção do câncer de próstata. Pensando nisso, o Senar/MS...
Leia mais

Motorista morre em colisão frontal na BR-376

Milton - 0
Na manhã desta segunda-feira (3), Reinaldo Aparecido Veiga (47) morreu após seu carro colidir de frente com uma carreta na BR-376, entre Ivinhema e...
Leia mais

Lewandowski falta à audiência que discutiria asilo de ex-primeira-dama peruana

Milton - 0
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, não compareceu à terceira audiência pública convocada pela Câmara dos Deputados para esclarecer o asilo...
Leia mais

Comissão da câmara aprova projeto de lei de Marcos Pollon que regulamenta profissão de Instrutor de Tiro

ANELISE PEREIRA - 0
A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2520/2025, de autoria do...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia