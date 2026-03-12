quinta-feira, 12/03/2026

Governo reduz impostos sobre o diesel após mobilização do agro

Medida temporária busca aliviar custos para produtores rurais

Setor produtivo consegue alívio nos custos com combustível

O governo federal anunciou a redução temporária de tributos federais sobre o diesel, atendendo a uma mobilização liderada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) diante da alta nos preços internacionais do petróleo. A articulação contou com a participação do presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, que destacou os impactos do aumento do combustível sobre custos logísticos, fretes e insumos, especialmente durante o período de colheita e plantio da segunda safra em Mato Grosso do Sul.

Bertoni alertou que a elevação do diesel pode reduzir a margem de lucro dos produtores e pressionar o preço final dos alimentos. A medida visa preservar a competitividade do setor agropecuário e evitar repasses maiores ao consumidor. O pedido da CNA incluiu a redução de tributos como PIS, Pasep e Cofins, que somam cerca de 10,5% do valor do diesel. Para o Sistema Famasul, a decisão reforça a importância da representatividade institucional e da atuação conjunta das entidades do setor. O governo afirma que a redução é temporária, buscando mitigar os efeitos imediatos da volatilidade internacional do petróleo.

