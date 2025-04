Goleada do Flamengo em cima do Corinthians: 4 a 0 no Maracanã

O Flamengo atropelou o Corinthians por 4 a 0 na tarde de domingo (27), em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória contundente diante de mais de 60 mil torcedores no Maracanã teve gols de Everton Cebolinha, Arrascaeta e Pedro, que balançou as redes duas vezes.

Logo aos cinco minutos de jogo, Cebolinha abriu o placar aproveitando assistência de Arrascaeta. O Corinthians teve uma boa chance de empatar, mas o chute de André Carrillo foi defendido pelo goleiro Rossi. O Flamengo, porém, não deu espaço para reações e ampliou com Arrascaeta e Pedro, este último marcando após falha de Hugo Souza.

No segundo tempo, o Timão tentou reagir, mas o Flamengo controlou a partida e selou a goleada com um gol de pênalti de Pedro. Com o resultado confortável, os rubro-negros ainda protagonizaram troca de passes com “olé”, enquanto o Corinthians não encontrou forças para criar perigo.

O Flamengo volta a campo na quinta-feira (1º), contra o Botafogo, pela Copa do Brasil, enquanto o Corinthians encara o Novorizontino no mesmo torneio.