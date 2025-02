Gleisi Hoffmann assume articulação política no governo Lula

Em uma mudança estratégica, o presidente Lula nomeou Gleisi Hoffmann, presidente do PT, para comandar a Secretaria de Relações Institucionais, cargo responsável pela articulação política entre o Planalto e o Congresso. A deputada substitui Alexandre Padilha, que foi para o Ministério da Saúde.

A decisão surpreendeu até a cúpula petista, uma vez que Gleisi, conhecida por seu estilo combativo, cria um novo polo de poder no governo. Em conversas com Lula, a deputada demonstrou preferência pelo cargo que, além de negociar emendas parlamentares, lida com questões políticas delicadas, como a atual crise do orçamento impositivo.

Gleisi já havia se destacado nas articulações da campanha de 2022 e na coordenação da vigília “Lula Livre”. A posse está marcada para 10 de março e a definição de um interino para sua vaga no PT ocorrerá em 9 de março.