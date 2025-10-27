Gianni Nogueira participa da entrega da Policlínica Cone Sul e destaca avanço histórico na saúde pública

A vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, participou nesta segunda-feira, 27 de outubro, da entrega da Policlínica Cone Sul, primeira etapa do Hospital Regional de Dourados – Olga Castoldi Parizotto, executada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde). A unidade representa um avanço aguardado há anos pela população de Dourados e dos municípios vizinhos.

Desde o início dos atendimentos, em 29 de setembro, até 21 de outubro, a Policlínica já realizou 2.753 atendimentos entre consultas especializadas e exames de diagnóstico, reduzindo a demanda reprimida da região e oferecendo mais agilidade no acesso à saúde.

Durante a entrega, Gianni destacou que o início das atividades da Policlínica é um passo fundamental para a regionalização da saúde e para a descentralização dos atendimentos de média e alta complexidade no Estado.

“A saúde é uma necessidade urgente das famílias e não pode esperar. A entrega da Policlínica Cone Sul é uma conquista para Dourados e toda a região. É um avanço importante, resultado de esforço e organização. Agora é essencial garantir a continuidade das próximas etapas até o pleno funcionamento do Hospital Regional, porque a população precisa e merece atendimento completo, com qualidade e dignidade.”, afirmou Gianni Nogueira.

Estrutura moderna e atendimento regionalizado

Construída às margens da BR-463, a Policlínica Cone Sul possui 3.063,65 m² de área moderna e equipada, oferecendo:

• Centro de Diagnóstico e Imagem

• Centro de Especialidades Médicas

• Exames e atendimentos ambulatoriais

• Serviços de média e alta complexidade

Exames disponíveis:

Endoscopia, colonoscopia, tomografia, ultrassonografia, mamografia, raio-x, densitometria óssea e exames laboratoriais.

Consultas especializadas:

Cardiologia, cirurgia geral (adulto e pediátrica), ginecologia, ortopedia (adulto e pediátrica) e avaliação pré-operatória.

Investimento estratégico na saúde pública

A obra recebeu investimento total de R$ 18.152.212,41, com recursos federais e estaduais. Além disso, foram adquiridos 489 equipamentos modernos com investimento adicional de R$ 12.893.568,46. A gestão da unidade está sob responsabilidade da Agir (Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde).

A Policlínica faz parte da estrutura do Hospital Regional de Dourados, que segue em fase de instalação de equipamentos para iniciar atendimento completo nos próximos meses.