Gerson Claro solicita construção de ponte de concreto sobre o Rio Indaiazão em Cassilândia

Foto: Presidente da ALEMS, Gerson Claro

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Gerson Claro (PP), apresentou nesta quarta-feira (4) a indicação solicitando ao Governo do Estado a construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Indaiazão, na região do Distrito de Indaiá do Sul, no município de Cassilândia.

A iniciativa atende a uma demanda dos vereadores do município de Cassilândia e reforça o compromisso do parlamentar com a infraestrutura e o desenvolvimento regional. A ponte do Indaiazão foi anunciada como uma das obras estruturantes dentro do programa estadual “Mais Pontes”, com previsão de aproximadamente 70 metros de extensão, sob execução da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

A atual situação compromete a mobilidade da população, eleva os custos logísticos, expõe usuários a riscos de acidentes — sobretudo em períodos chuvosos — e impacta diretamente o desenvolvimento econômico local.

Ao apresentar a indicação, Gerson Claro destacou a importância da obra para a integração rural, fortalecimento da economia e garantia de segurança à população. “O acesso é estratégico para o escoamento da produção agrícola e pecuária da região, especialmente grãos e rebanhos. Além disso, a via é utilizada diariamente para o transporte escolar, o que amplia a preocupação quanto à segurança de estudantes e profissionais da educação” explicou o deputado.

