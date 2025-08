Gerson Claro participará de missão oficial à Ásia

O presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro (PP), integrará uma missão oficial à Ásia entre os dias 4 e 16 de agosto. A participação foi formalizada por meio do Ato 36 da Mesa Diretora e anunciada em sessão plenária no último dia 16 de julho.

A comitiva, que também contará com o governador do Estado, passará por cidades estratégicas como Mumbai, Tóquio, Osaka e Singapura. O foco da missão é apresentar as potencialidades econômicas e os atrativos de Mato Grosso do Sul a empresários e autoridades locais, buscando ampliar parcerias e atrair investimentos.

Durante a sessão em que comunicou sua participação, Gerson Claro destacou a importância da representação parlamentar na missão. “Estarei representando este Parlamento em uma missão que contará com a presença do Governador”, declarou.

A agenda inclui encontros institucionais e empresariais voltados ao desenvolvimento sustentável, inovação e oportunidades nos setores de agronegócio, energia e tecnologia. A expectativa é fortalecer laços internacionais e abrir novos caminhos para o crescimento econômico do Estado.