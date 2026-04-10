Gerson Claro destaca força do agro na abertura da 86ª Expogrande em Campo Grande

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Gerson Claro, participou da abertura da 86ª Expogrande em Campo Grande e destacou a força do agronegócio para a economia do Estado. Ele afirmou que o setor é base do PIB sul-mato-grossense e também contribui diretamente para o crescimento nacional. A feira reúne produtores, investidores e especialistas em tecnologia e inovação voltados ao campo. Durante a solenidade, foi entregue o título de visitante ilustre ao senador Flávio Bolsonaro, que também esteve presente no evento.

Gerson Claro ressaltou a importância da presença da Assembleia Legislativa na Expogrande como forma de aproximação com o setor produtivo e com a população. Segundo ele, o objetivo é ouvir demandas e contribuir com políticas que fortaleçam o desenvolvimento econômico do Estado. O parlamentar também destacou o avanço da industrialização e a diversificação das cadeias produtivas, como etanol, celulose e citricultura em Mato Grosso do Sul. A Expogrande segue até 19 de abril e se consolida como um dos principais eventos de integração entre o campo e a cidade no Estado.