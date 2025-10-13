segunda-feira, 13/10/2025

Geraldo Resende destina R$ 1,2 milhão para assistência social

Histórico de investimentos reforça compromisso com os municípios

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Os municípios sul-mato-grossenses de Ladário e Sete Quedas foram contemplados com um importante reforço para suas políticas públicas de assistência social. Nesta sexta-feira (10), foi confirmado o pagamento de R$ 1,2 milhão para a aquisição de dois micro-ônibus executivos, fruto de emenda parlamentar do deputado federal Geraldo Resende (PSDB/MS).

Cada cidade receberá um veículo Volare Attack 9 DV9L com capacidade para 31 passageiros e acessibilidade, garantindo conforto e dignidade a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Os ônibus serão utilizados pelos Fundos Municipais de Assistência Social, ampliando a capacidade de atendimento das equipes técnicas e o transporte dos beneficiários dos programas sociais.

Segundo o deputado, o investimento reforça o compromisso com a inclusão e o bem-estar da população. “Estamos promovendo ações concretas que fazem diferença no dia a dia das pessoas que mais precisam”, afirmou Resende.

A entrega dos veículos acontecerá após os trâmites administrativos entre o governo federal e a empresa fornecedora. Além deste investimento, o parlamentar já destinou mais de R$ 8,5 milhões para os dois municípios em áreas como saúde, saneamento, habitação e infraestrutura.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

PF prende cidadão francês por tráfico de animais silvestres

Milton - 0
Na quarta-feira (8), a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem de nacionalidade francesa suspeito de tráfico de animais silvestres e posse ilegal de...
Leia mais

Vini Jr. e Virginia Fonseca juntos no TikTok agitam fãs

Milton - 0
O jogador Vini Jr. surpreendeu os seguidores ao postar, nesta segunda-feira (6), seu primeiro vídeo ao lado da influenciadora Virginia Fonseca. O conteúdo foi...
Leia mais

Detento morre em cela do Instituto Penal de Campo Grande

Milton - 0
Audinei Edison de Carvalho (46) faleceu dentro de uma das celas do Instituto Penal de Campo Grande, situado no Jardim Noroeste, durante a noite...
Leia mais

Polícia captura quinto acusado por execução de ex-delegado-geral

Milton - 0
A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta segunda-feira (6) o quinto suspeito de envolvimento na morte do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes. A prisão...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia