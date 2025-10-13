Geraldo Resende destina R$ 1,2 milhão para assistência social

Os municípios sul-mato-grossenses de Ladário e Sete Quedas foram contemplados com um importante reforço para suas políticas públicas de assistência social. Nesta sexta-feira (10), foi confirmado o pagamento de R$ 1,2 milhão para a aquisição de dois micro-ônibus executivos, fruto de emenda parlamentar do deputado federal Geraldo Resende (PSDB/MS).

Cada cidade receberá um veículo Volare Attack 9 DV9L com capacidade para 31 passageiros e acessibilidade, garantindo conforto e dignidade a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Os ônibus serão utilizados pelos Fundos Municipais de Assistência Social, ampliando a capacidade de atendimento das equipes técnicas e o transporte dos beneficiários dos programas sociais.

Segundo o deputado, o investimento reforça o compromisso com a inclusão e o bem-estar da população. “Estamos promovendo ações concretas que fazem diferença no dia a dia das pessoas que mais precisam”, afirmou Resende.

A entrega dos veículos acontecerá após os trâmites administrativos entre o governo federal e a empresa fornecedora. Além deste investimento, o parlamentar já destinou mais de R$ 8,5 milhões para os dois municípios em áreas como saúde, saneamento, habitação e infraestrutura.