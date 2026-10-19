Gaeco apura negociação de droga apreendida em MS

Investigação aponta possível desvio de 20% dos entorpecentes apreendidos; ex-chefe da Denar é acusado de autorizar retirada

Milton
Publicado por Milton
Foto: Madu Livramento

Denúncia envolve 23 pessoas e pede R$ 10 milhões por danos coletivos; defesa nega participação do delegado

Apreender 793 Kg de maconha deveria ser um péssimo negócio para o tráfico. Mas uma denúncia do Gaeco aponta que parte da carga poderia ter outro destino, longe dos depósitos oficiais. Conversas citadas na investigação mencionam o possível desvio de 20% da droga e até um pedido para “arrumar mais 30 kg”. Pelo visto, segundo a acusação, a apreensão poderia virar motivo de negociação.

O ex-chefe da Denar, Hoffman D’Ávila Cândido e Sousa, é apontado como responsável por autorizar a retirada dos entorpecentes. Ao todo, 23 pessoas foram denunciadas, e o Gaeco pede R$ 10 milhões por danos morais coletivos. A defesa nega a participação do delegado e afirma que contestará as provas na Justiça.

Agora, cabe ao processo esclarecer os fatos porque droga apreendida deveria sair de circulação, não virar assunto de acerto.

Hoffman D’Ávila, ex-chefe da Denar, é citado em denúncia que investiga o destino de drogas apreendidas. Foto: Madu Livramento
CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Prefeitura prorroga por mais 90 dia operação experimental de patinetes

ANELISE PEREIRA - 0
A operação experimental de patinetes e bicicletas elétricas compartilhadas em Campo Grande terá continuidade por mais 90 dias. A prorrogação da autorização concedida à...
Leia mais

No Pantanal, onças brigam e o macho não aceita levar um fora

Milton - 0
No Pantanal, onças têm DR e o macho não aceita o fora O romance selvagem de Aracy e Angico virou caso de polícia — pelo...
Leia mais

Netinho morre aos 60 anos e deixa marca na história do axé

Milton - 0
Velório e cremação serão restritos a familiares e amigos, conforme desejo manifestado pelo artista O axé music perdeu nesta terça-feira (13) uma de suas vozes...
Leia mais

Siderúrgica é investigada por poluição no Pantanal

Milton - 0
O Jornal Correio do Estado denuncia que a siderúrgica Simasul, instalada na área urbana de Aquidauana, opera um segundo alto-forno sem licença definitiva de...
Leia mais