Gaeco apura negociação de droga apreendida em MS

Denúncia envolve 23 pessoas e pede R$ 10 milhões por danos coletivos; defesa nega participação do delegado

Apreender 793 Kg de maconha deveria ser um péssimo negócio para o tráfico. Mas uma denúncia do Gaeco aponta que parte da carga poderia ter outro destino, longe dos depósitos oficiais. Conversas citadas na investigação mencionam o possível desvio de 20% da droga e até um pedido para “arrumar mais 30 kg”. Pelo visto, segundo a acusação, a apreensão poderia virar motivo de negociação.

O ex-chefe da Denar, Hoffman D’Ávila Cândido e Sousa, é apontado como responsável por autorizar a retirada dos entorpecentes. Ao todo, 23 pessoas foram denunciadas, e o Gaeco pede R$ 10 milhões por danos morais coletivos. A defesa nega a participação do delegado e afirma que contestará as provas na Justiça.

Agora, cabe ao processo esclarecer os fatos porque droga apreendida deveria sair de circulação, não virar assunto de acerto.