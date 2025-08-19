terça-feira, 19/08/2025

Gabriel Bortoleto leva namorada para volta rápida na Stock Car

Foto: Globo Esporte

Em clima de férias, o piloto da Fórmula 1 Gabriel Bortoleto protagonizou um momento descontraído e divertido ao levar sua namorada, Isabella Bernardini, para uma volta rápida no Circuito dos Cristais, em Curvelo/MG. O casal acompanhava a quinta etapa da temporada da Stock Car 2025 quando decidiu encarar o desafio.

“Foi a primeira vez que fizemos isso e foi muito especial. Ela gritou a volta inteira, mas eu nem ouvi nada por causa do barulho do motor”, contou Bortoleto, aos risos. Mesmo sem conhecer bem o traçado, o jovem piloto brasileiro — atualmente na equipe Sauber — não deixou de acelerar.

A visita ao Brasil ocorre durante a pausa de verão da Fórmula 1. Na última corrida, Bortoleto impressionou ao conquistar o 6º lugar, seu melhor resultado até agora, e se tornou o brasileiro mais jovem a pontuar tão alto na categoria. O retorno às pistas será em Zandvoort, na Holanda, onde ele busca manter a boa fase.

